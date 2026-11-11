PGSA, Hürmüz'de iki dökme yük gemisine sahte belge iddiasıyla yasal işlem başlattı - Son Dakika
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PGSA, Hürmüz'de iki dökme yük gemisine sahte belge iddiasıyla yasal işlem başlattı

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PGSA, Hürmüz Boğazı'ndan sahte belgelerle izinsiz geçiş yapmaya çalıştığı iddia edilen iki dökme yük gemisi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Gemiler belirsiz taahhütleri kabul edince kara listeye alınmaktan kurtuldu; geçen hafta listeye 114 gemi eklenmişti.

İran'ın Basra Körfezi Boğaz Otoritesi (PGSA), Hürmüz Boğazı'ndan sahte belgelerle izinsiz geçiş yapmaya çalıştığı iddia edilen iki dökme yük gemisi hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. İran'ın Basra Körfezi Boğaz Otoritesi (PGSA), izinsiz geçiş ve sahte belge kullanımı iddiaları üzerine iki dökme yük gemisi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Otorite tarafından yapılan açıklamada, gemilerin belirlenen ve ayrıntıları paylaşılmayan taahhütleri kabul etmeleri üzerine kara listeye alınmaktan kurtulduğu belirtildi. Gemilerin isimleri ve olayların ne zaman yaşandığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

PGSA ayrıca, kurallarını ihlal eden diğer gemilere de ihlallerini e-posta yoluyla kabul etmeleri halinde "daha hafif taahhütler" sundu.

Geçtiğimiz hafta listeye 114 gemi kara listeye alındı

PGSA, kurallara uymayan gemilerden oluşan kara listesinde yer alan gemilerin para cezası, alıkonulma veya el koyma yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Geçtiğimiz hafta listeye 114 gemi ekleyen otorite, gemi sayısını neredeyse iki katına çıkardı. Bu, listenin ağustos ayında oluşturulmasından bu yana yapılan en büyük güncellemeydi. Listeye eklenen gemiler arasında Güney Kore'nin Sinokor şirketi, Kuveyt Petrol Tankeri Şirketi ve Suudi Arabistan merkezli Bahri şirketiyle bağlantılı gemiler de bulunuyordu.

Kaynak: İHA
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