Philadephia'da Düşen Ambulans Uçağında 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Philadephia'da Düşen Ambulans Uçağında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Philadelphia şehrinde düşen Learjet 55 tipi ambulans uçağında 6 kişi yaşamını yitirdi. Uçak kazası sırasında yerel halktan da çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

01.02.2025 17:58
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ABD'nin Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker, düşen Learjet 55 tipi ambulans uçaktaki 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD, bir uçak kazasıyla daha sarsıldı. Philadelphia şehrindeki Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan dün yerel saatle 18.10'da havalanan ve kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra radardan kaybolarak bir yerleşim bölgesine düşen 6 kişilik Learjet 55 tipi uçağa ilişkin bilanço açıklandı. Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker, uçaktaki 6 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi. Parker açıklamasında, "Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan kalkan özel Learjet 55 ambulans uçağındaki bir anne ve kızı olmak üzere 2 yolcu ve 4 mürettebat trajik kazada hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Uçuş kayıtlarına göre uçağın "düşmeden önce sadece 1 dakika havada kaldığını" belirten Parker, "Park yerlerinde, sokaklarda, arabalarda ve bölgedeki evlerde bulunan çok sayıda kişi yaralandı" dedi.

Kazada 6 kişi yaralandı

ABD medyasına göre Philadelphia'daki Temple Üniversitesi Hastanesi Jeanes Kampüsü'nden bir sözcü, kaza sırasında olay yerinde bulunan 6 kişinin yaralandığını ve tedavi edildiğini söyledi. Raporlarda, yaralılardan 3'ünün tedavi edilip taburcu edildiği ancak diğer 3'ünün durumunun henüz bilinmediği belirtildi.

"Havayolu şirketi, uçakta Meksika uyruklu 6 kişinin seyahat ettiğini doğruladı"

Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "ABD'nin Philadelphia şehrinde düşen uçağın yolcularının taşınmasından sorumlu havayolu şirketi, uçakta Meksika uyruklu 6 kişinin seyahat ettiğini doğruladı" denildi.

"Tedavisi sona ermişti, evine dönüyordu"

Shriners Çocuk Hastanesi Sözcüsü Mel Bower yaptığı açıklamada, uçağın hastanede tedavi gören Meksikalı bir kız çocuğu için havalandığını belirtti. Bower, "Tedavisi sona ermişti ve uçak düştüğünde Tijuana'daki evine dönüyordu. Bu son derece zor ve son derece güç bir durum. Doğrudan onun bakımıyla ilgilenenler eve döneceğinin çok farkındaydı ve aslında bugün onun için bir uğurlama töreni düzenlenmişti" diye konuştu. - PHILADELPHIA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Philadephia'da Düşen Ambulans Uçağında 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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