Phuket'te Lüks Yatta Yangın: Yat Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Phuket'te Lüks Yatta Yangın: Yat Kullanılamaz Hale Geldi

Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'te demir atan bir lüks yatta çıkan yangın sonucunda yat kullanılamaz hale geldi. Yangına Tayland Donanması müdahale etti ve 3.5 saatte kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

22.05.2024 09:41
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Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'te bir koya demir atan 34.2 metre uzunluğundaki lüks yat, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Tayland'ın turistik Phuket Adası'nın Chaong Koyu'nda demir atan milyonlarca dolar değerindeki süper yatta pazartesi günü henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler diğer botlar tarafından fark edilirken, yangına Tayland Donanmasına ait acil durum gemileri müdahale etti. Süper yatta kimsenin bulunmadığı, yangının 3.5 saatte kontrol altına alınabildiği öğrenildi. 34.2 metrelik süper yat ise yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

Phuket Denizcilik Ofisi Yöneticisi Natchapong Pranit yaptığı açıklamada, Fransız yapımı olduğu öğrenilen süper yatın adada kiralık olarak işletildiğini, yangın sırasında teknede kimsenin olmamasının da müdahaleyi geciktirdiğini belirtti. Gövdesi tamamen küle dönen süper yat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından limana çekilirken, yangının nedenine yönelik inceleme başlatıldı. - PHUKET

Kaynak: İHA

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