Phuket'te Toprak Kayması: En Az 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Phuket'te Toprak Kayması: En Az 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'te aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yaşanan felaketten etkilenen evlerde başlatılan arama kurtarma çalışmalarına birçok yardım kuruluşu ve Tayland Ordusu katılırken, evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için bölgede 'acil durum merkezi' kuruldu.

23.08.2024 19:24
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Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'te aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Güney Asya ülkesi Tayland'da son günlerde etkili olan ve birçok bölgede hayatı olumsuz etkileyen muson yağışları, ünlü tatil merkezi Phuket'te de sel ve toprak kaymasına neden oldu. Phuket Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 03.30'da Karon ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 2'si Rus vatandaşı 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, hayati tehlikesi bulunmayan 20 yaralının çevre hastanelere sevk edildiği bildirildi.

3 kasaba "afet bölgesi" ilan edildi

Yaşanan felaketten etkilenen evlerde başlatılan arama kurtarma çalışmalarına birçok yardım kuruluşu ve Tayland Ordusu katılırken, evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için bölgede "acil durum merkezi" kuruldu. Phuket Vali Yardımcısı Srattha Thongkam, toprak kaymalarının yaşandığı Karon, Rawai ve Chalong kasabalarının "afet bölgesi" ilan edildiğini açıklarken, önceliklerinin Karon bölgesinde toprak altında kalanların olup olmadığını araştırmak olduğunu ifade etti.

Karon bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmaları, hafif yağmur altında devam ediyor. - BANGKOK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Phuket'te Toprak Kayması: En Az 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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