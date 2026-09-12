Pikap 5 metreden sokağa uçtu: 2 yaralı

Samsun'da kontrolden çıkan pikap, demir korkulukları yıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten sokağa uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada pikap sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. idaresindeki 55 NC 449 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Pikap, yol kenarındaki demir korkulukları yıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten Karamürsel Sokağı'na uçtu. Pikap, korkulukların alt tarafında bulunan 11 BBF 863 plakalı otomobilin üzerine düştükten sonra savrularak yere çakıldı. Kazada sürücü E.A. ile araçta yolcu olarak bulunan kadın M.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine motosikletli ambulans ekipleri ile kara ambulansı ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.