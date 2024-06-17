Piknik Alanı Savaş Alanına Döndü, İki Grubun Sopalı Kavgası Kamerada: 5 Yaralı

3.Sayfa

Piknik alanı savaş alanına döndü, iki grubun sopalı kavgası kamerada: 5 yaralı

KONYA - Konya'nın Halkapınar ilçesinde bulunan bir piknik alanında kalabalık 2 grup sopalarla birbirine saldırdı. 5 kişinin yaralandığı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Konya'nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz Piknik Alanında yaşandı.

Alınan bilgiye göre; kalabalık 2 grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı. Kalabalık gruplar sopalarla birbirine saldırdı. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılırken, piknik alanının savaş alanına döndüğü görüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.