Pınarbaşı'nda kaçak define kazısı yapan 4 şahıs fotokapanla suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Pınarbaşı'nda kaçak define kazısı yapan 4 şahıs fotokapanla suçüstü yakalandı

Pınarbaşı\'nda kaçak define kazısı yapan 4 şahıs fotokapanla suçüstü yakalandı
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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde izinsiz define kazısı yapan 4 şahıs, jandarmanın bölgeye yerleştirdiği fotokapanlarla tespit edilerek suçüstü yakalandı. Operasyonda patlayıcı madde ve kazı ekipmanları ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde define bulmak için izinsiz kazı yapan 4 şahıs, bölgeye yerleştirilen fotokapanlarla takibe alınarak yakalandı. Suçüstü yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pınarbaşı ilçesine bağlı Üyükören köyünün Ruşen mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Bölgeyi fotokapanlarla takibe alan ekipler, gece saatlerinde cihazdan görüntü alınması üzerine operasyon için harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) ve Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından yapılan incelemeler ve aramalarda, 11 adet patlayıcı madde, 11 adet silikon ve silikon tabancası, 3 adet demir boru, jeneratör, kırıcı ve delici makine, emniyet kemeri, dar ve ulaşılması güç alanları görüntülemek için kullanılan kamera, kürek ucu, 142 metre hasır halat, 118 metre makaralı çelik halat, 35 metre uzatma kablosu, 5 litre benzin ele geçirildi.

Yakalanan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Pınarbaşı, Kastamonu, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pınarbaşı'nda kaçak define kazısı yapan 4 şahıs fotokapanla suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pınarbaşı'nda kaçak define kazısı yapan 4 şahıs fotokapanla suçüstü yakalandı - Son Dakika
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