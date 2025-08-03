İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda bulunan ölü tavşan nedeniyle 3 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.
Gece saatlerinde meydana gelen olayda; Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir uçağın pilotu pistte cansız halde yatan tavşanı fark etti.
Pilot durumu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörüne bildirdi. Bunun üzerine ekipler, ölü tavşanın pisten kaldırılması için uçuş trafiğini tek piste düşürdü. Pistteki ölü tavşan nedeniyle 3 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı. Ekiplerin pisti temizlemesinin ardından uçuşlar normale döndü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Pistteki ölü tavşan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı karıştırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?