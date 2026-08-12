Pitbull\'un Kediyi Parçaladığı Olayda Sahibi Ceza Aldı

Adana'da sahibinin ağızlıksız dolaştırdığı pitbull cinsi köpeğin sokaktaki kediyi parçalayıp telef ettiği olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda köpeğin sahibini belirledi. Köpeğin sahibine 95 bin TL idari para cezası uygulanırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, sahibinin ağızlıksız şekilde dolaştırdığı pitbull cinsi köpek, yanından geçen kediye saldırmıştı. Köpeğin sahibi kadının müdahalesine rağmen saldırı sürerken, çevredeki vatandaşların yardımıyla köpek sakinleştirilmiş, kedi ise telef olmuştu. Bu sırada köpeğin sahibi, vatandaşların polisi araması üzerine "Polisi aramayın" diye yalvarmıştı.

Olay anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri görüntüler üzerinden yaptığı çalışmayla köpeğin sahibinin A.T. olduğunu tespit etti.

95 bin TL ceza kesildi

Kimliği belirlenen A.T. hakkında adli işlem başlatılırken, olay nedeniyle 95 bin TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.