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Pizzacıdaki Cinayet Davası Ertelendi

Manisa'daki pizzacıda cinayet işleyen Ferhat Kuru, akıl sağlığı raporu gelmediği için duruşma ertelendi.

24.03.2025 13:19
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Pizzacıda işlenen cinayetin zanlısı üçüncü kez hakim karşısında

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki pizzacıda bir kadının öldürüldüğü bir kadının ise ağır yaralandığı olayın zanlısı üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti zanlı Ferhat Kuru'ya ait İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan daha önce istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeki raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 28 Mayıs'a erteledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde motokurye olarak çalıştığı pizzacıdaki Sultan Zencirci'yi öldüren ve aynı iş yerindeki Gül Demir'i ağır yaralayan Ferhat Kuru Manisa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme', 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah temin etme ve bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Kuru için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan daha önce istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeki raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşma 28 Mayıs'a ertelendi.

Olayın geçmişi

Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki pizzacıda meydana geldi. Motokurye olarak çalıştığı pizzacıya gelen Ferhat Kuru, yanında getirdiği ruhsatsız silahla çalışanlardan Sultan Zencirci ve Gül Demir'e kurşun yağdırdı. Kurşunlardan 3'ü Sultan Zencirci'ye 2'si ise Gül Demir'e isabet ederken her iki kadın da kanlar içinde yere yığıldı. Kurşunların hedefi olan Gül Demir'i ayrıca bıçaklamaya çalışan Ferhat Kuru, diğer çalışanların araya girmesiyle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sultan Zencirci'nin hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı Gül Demir'i ambulansla hastaneye sevk etti. Yoğun bakıma alınan Demir, uzun süren tedavi süreci ardından taburcu edildi. Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan Ferhat Kuru, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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