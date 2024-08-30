PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında faaliyet gösteren Fransa vatandaşı yakalandı

MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz yakalandı
ANKARA - MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz yakalanarak gözaltına alındı. Korkmaz, işlemlerinin arından sınır dışı edildi.
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