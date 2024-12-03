TUSAŞ saldırısında adı geçen PKK\'lı terörist Velat Çetinkaya yakalandı

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı.

GÜNÜBİRLİK KİRALIK DAİREDE YAKALANDI

Saldırganlarının da etkisiz hale getirildiği TUSAŞ terör saldırısında adı geçen "Velat Çetinkaya", İtalyan polisi tarafından Roma yakınlarındaki Ciampino kentinde yakalandı. İtalyan basını tarafından yapılan haberde, günübirlik kiralık bir dairede yakalanan Çetinkaya'nın Roma Temyiz Mahkemesi'ne çıkarıldığı kaydedildi. Çetinkaya'nın resmi prosedürlerin ardından Roma'daki Regina Coeli hapishanesine gönderildiği belirtildi.

ALMAN MAKAMLARINA TESLİM EDİLECEK

Hakkında uluslararası terörizm de dahil çeşitli suçlardan hakkında Avrupa çapında tutuklama emri bulunan 50 yaşındaki teröristin, 2022 yılında Stuttgart mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emri gerekçesiyle Alman makamlarının talebi üzerine tutuklandığı aktarıldı. Çetinkaya'nın Alman makamlarına teslim edilmesi bekleniyor.