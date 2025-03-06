PKK'nın Belediyelere Sızma İddiasında 10 Şüpheliye Hapis Talebi - Son Dakika
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PKK'nın Belediyelere Sızma İddiasında 10 Şüpheliye Hapis Talebi

Silahlı terör örgütü PKK'nın metropol illerde 'kent uzlaşısı' adı altında gerçekleştirdiği sızma faaliyetleriyle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 10 şüpheliye silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

06.03.2025 16:09
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Silahlı terör örgütü PKK'nın metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altında örgüt mensuplarının belediyelere sızdırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 10 şüphelinin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Silahlı terör örgütü PKK'nın metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altında örgüt mensuplarının belediyelere sızdırılarak örgütün etkinliğinin artırılması ve finansman sağlanması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmalar dizisinin ikinci aşaması kapsamında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 1 sivil şahıs olmak üzere toplamda 10 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

10 şüpheliye 15 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede 10 şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa PKK'nın Belediyelere Sızma İddiasında 10 Şüpheliye Hapis Talebi - Son Dakika

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