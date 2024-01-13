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Mardin'de PKK/YPG'nin kontrolündeki petrol tesisleri vuruldu - Son Dakika
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Mardin'de PKK/YPG'nin kontrolündeki petrol tesisleri vuruldu

Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki petrol üretim tesisi olan 4'ten fazla hedef kara ateş destek vasıtalarıyla vuruldu. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırılarının ardından bölgeye hava harekatının yanı sıra belirlenen noktalar kara ateş destek vasıtasıyla vuruldu. Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi. Hava harekatının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarıyla terör örgütünün Kamışlı'daki petrol tesisinin de bulunduğu 4'ten fazla hedef vuruldu. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi. Yükselen dumanlar Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüldü.

Mardin\'de PKK/YPG\'nin kontrolündeki petrol tesisleri vuruldu
13.01.2024 - 10:50,  Güncelleme: 10:51
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Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/ YPG'nin kontrolündeki petrol üretim tesisi olan 4'ten fazla hedef kara ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırılarının ardından bölgeye hava harekatının yanı sıra belirlenen noktalar kara ateş destek vasıtasıyla vuruldu. Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi. Hava harekatının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarıyla terör örgütünün Kamışlı'daki petrol tesisinin de bulunduğu 4'ten fazla hedef vuruldu. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi. Yükselen dumanlar Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüldü. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de PKK/YPG'nin kontrolündeki petrol tesisleri vuruldu - Son Dakika


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