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Plastik kasalar alevlere teslim oldu, gökyüzü siyah dumanla kaplandı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde boş arazide toplanan plastik kasalar yandı. Maddi zarar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Merkez Mahallesi'ndeki eski sebze hali girişinde bir manav işletmesinin boş arazide depo olarak kullandığı alanda meydana geldi. Plastik kasalar bir anda yanmaya başladı. Etrafı dumanların kaplaması üzerine çevredekiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisin güvenlik tedbiri aldığı yangın yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Erdemli Belediyesi ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.