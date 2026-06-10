Platonik Aşk Cinayeti: Genç Kadın Bıçaklandı - Son Dakika
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Platonik Aşk Cinayeti: Genç Kadın Bıçaklandı

Platonik Aşk Cinayeti: Genç Kadın Bıçaklandı
10.06.2026 10:14
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Adana'da, platonik aşk besleyen Ramazan S. Nursel S.'yi bıçaklayarak tutuklandı. Yaralı kadının durumu iyi.

Adana'da genç kadını evinin önünde bıçaklayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan zanlının, ortaokul yıllarından bu yana platonik aşk beslediğini öne sürdüğü kadın için, "Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, 8 Haziran günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan S. (28), Nursel S.'nin (27) evinin olduğu sokağa gitti. Nursel S.'yi gören Ramazan S., genç kadına saldırarak 7 yerinden bıçakladı. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Nursel S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli Ramazan S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlının, mağdur kadınla ortaokul yıllarında aynı okulda eğitim gördüğü ve o dönemden bu yana ona karşı duygular beslediği belirlendi.

Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenilen şüphelinin, "O yıllardan beri ona ulaşmak istiyordum. Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ramazan S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren Nursel S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Platonik Aşk Cinayeti: Genç Kadın Bıçaklandı - Son Dakika

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