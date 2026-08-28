Polatlı'da Asansör Boşluğuna Düşen Genç Ağır Yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.

Olay, Şehitlik Mahallesi 13 Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki A.Ç.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın asansör boşluğuna düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.Ç.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ç.K.'nın Polatlı Devlet Hastanesi'nden Ankara'da başka bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.