Polatlı\'da Baz İstasyonunda Yangın ve Patlama

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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki baz istasyonu kulesinde meydana gelen yangın beraberinde patlamaları da yanında getirdi. Panik ve korkuya neden olan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Atatürk Caddesi'nde yer alan baz istasyonu kulesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilirken, alevlerin sıçradığı istasyon bataryalarında zaman zaman patlamalar yaşandı. - ANKARA