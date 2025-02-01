Polatlı'da Göktaşı Arama Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Polatlı'da Göktaşı Arama Çalışmaları Başladı

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Polatlı'da gökyüzünde görülen esrarengiz cisim için arama çalışmaları başlatıldı.

01.02.2025 00:50
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Polatlı'da esrarengiz cismi arama çalışmaları başladı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde gökyüzünde görülen esrarengiz cisim merak uyandırdı. Göktaşı olabileceğini öne sürülen cismi arama çalışmaları başladı.

Olay, akşam saatlerinde Polatlı semalarında yaşandı. Gökyüzünde aniden beliren ve hızla yere doğru ilerleyen parlak bir cismi gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kısa süre içinde sosyal medyada da paylaşılan görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Olay anını kaydeden Arda Çuhadar beyaz bir cismin hızla ateş püskürerek düştüğünü belirterek, "Daha öncesinden çok yıldız kayması gördüm ancak bu farklı bir cisimdi. Bayağı büyük bir şeydi ve alev püskürterek iniş yapıyordu. Araç kameram devamlı kayıt altındadır. Defalarca izledim meteor olduğunu düşündüm. Bembeyaz parlıyordu daha sonrasında ateş püskürdü ve kayboldu" dedi.

Bölge halkından Ömer Doğular ise ilk anda yıldız kayması olduğunu düşündüğünü ifade ederek, "Hastane tedavisinden çıktıktan sonra blokların arka tarafında ışık komple kesildi, ondan sonra meteor düştüğünü anladım. Çok fazla ışık vardı, blokların arkasına geçince ışık bir anda kesildi. Çalışmalar devam ediyor. Vatandaşların da ilgisi devam ediyor. Üzerime düşen bir şey varsa yapmaya hazırım" ifadelerine yer verdi.

İhbar üzerine bölgeye kolluk kuvvetleri sevk edilirken, vatandaşların da katılımıyla arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara dron desteğiyle havadan da görüntüleme yapıldı. Yetkililer, cismin bir göktaşı olabileceği ihtimali üzerinde dururken, kesin sonucun yapılacak incelemelerden sonra netleşeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polatlı'da Göktaşı Arama Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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