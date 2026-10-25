Polatlı\'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Polatlı ilçesi Yunak Yolu Yıldızlı Cumhuriyeti mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.