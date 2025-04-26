Polatlı'da Motosiklet Kazası

Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halindeyken dengesini kaybederek motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Cumhuriyet Meydanı Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halindeki genç kız bir anda dengesini kaybederek düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan genç kız Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANKARA