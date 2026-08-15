Polatlı\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda yaşanan kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Selcan Sokak üzerinde seyreden B. K. idaresindeki 06 EIR 481 plakalı motosiklet ile Dağlı Caddesi üzerinde seyreden U.D.Ç. idaresindeki 06 FB 1517 plakalı otomobil çarpıştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza sonucunda B.K hayatını kaybetti. Kazada 06 EIR 481 plakalı araç sürücüsünün kavşağa yaklaşırken yavaşlamadığı, 06 FB 1517 plakalı araç sürücüsünün ise kavşakta geçiş önceliğine uymadığı tespit edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.