Polatlı'da Timsah Denilince Dev Balık Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Polatlı'da Timsah Denilince Dev Balık Çıktı

Polatlı\'da Timsah Denilince Dev Balık Çıktı
18.08.2025 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polatlı'da çobanın 'timsah var' ihbarı, 68 kiloluk dev yayın balığının yakalanmasıyla sonuçlandı.

Polatlı'da bir çobanın "suda timsah var" diyerek haber vermesiyle başlayan olay, 68 kiloluk dev yayın balığının yakalanmasıyla sonuçlandı.

Türkiye'nin en uzun üçüncü nehri olan Sakarya Nehri'nde, kuraklık nedeniyle debisi düşen bölgelerde balıklar su birikintilerinde kalırken, Polatlı'da 68 kiloluk yayın balığı yakalandı. Afgan uyruklu bir çobanın "suda timsah var" ihbarı üzerine olay yerine giden bir vatandaş, halatla balığı sudan çıkardı.

Sakarya Nehri'nin Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarından geçen bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Kuraklık nedeniyle büyük ölçüde çekilen nehir yatağında, balıklar su birikintilerinde mahsur kaldı. Bölgede hayvancılıkla uğraşan Afganistan uyruklu bir çoban, suda büyük bir cismin hareket ettiğini fark ederek çevredekilere "timsah var" diyerek haber verdi.

Bunun üzerine bölgeye giden Tolga Güler isimli vatandaş, su birikintisinde dev bir yayın balığıyla karşılaştı. Güler, yaklaşık iki saat süren uğraş sonucu halat yardımıyla 68 kilogram ağırlığındaki balığı sudan çıkarmayı başardı.

Bölge halkı, son yıllarda nehirde su seviyesinin ciddi oranda düştüğünü ve benzer olayların zaman zaman yaşandığını belirtti. Uzmanlar ise Sakarya Nehri'nde yaşanan kurumanın ekosistem üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekerek, yetkililerin gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3-sayfa, Polatlı, ankara, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polatlı'da Timsah Denilince Dev Balık Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı
Cezaevinden çıktı, evine girdiği eski eşine dehşeti yaşattı Cezaevinden çıktı, evine girdiği eski eşine dehşeti yaşattı
Çanakkale kabusu yaşıyor Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Arda Güler’in 2 yıldır beklediği an geldi Arda Güler'in 2 yıldır beklediği an geldi
Kesin diyerek duyurdular İşte Zaniolo’nun yeni adresi Kesin diyerek duyurdular! İşte Zaniolo'nun yeni adresi
Büyük panik Ankara’da 12 katlı binada yangın çıktı Büyük panik! Ankara'da 12 katlı binada yangın çıktı
Altay Bayındır’ın büyük hatası pahalıya mal oldu Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya mal oldu
İstanbul’da ’yan baktın’ tartışması Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti İstanbul'da 'yan baktın' tartışması! Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar

15:32
Bakan Tekin’in ’’Yasak’’ uyarısına rağmen okullarda ’’Bağış’’ zulmü sürüyor
Bakan Tekin'in ''Yasak'' uyarısına rağmen okullarda ''Bağış'' zulmü sürüyor
16:49
Avrupalı liderleri ağırlayacak Trump: Beyaz Saray’da büyük gün
Avrupalı liderleri ağırlayacak Trump: Beyaz Saray'da büyük gün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 16:55:20. #7.12#
SON DAKİKA: Polatlı'da Timsah Denilince Dev Balık Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.