Polatlı\'da Timsah Denilince Dev Balık Çıktı

Polatlı'da bir çobanın "suda timsah var" diyerek haber vermesiyle başlayan olay, 68 kiloluk dev yayın balığının yakalanmasıyla sonuçlandı.

Türkiye'nin en uzun üçüncü nehri olan Sakarya Nehri'nde, kuraklık nedeniyle debisi düşen bölgelerde balıklar su birikintilerinde kalırken, Polatlı'da 68 kiloluk yayın balığı yakalandı. Afgan uyruklu bir çobanın "suda timsah var" ihbarı üzerine olay yerine giden bir vatandaş, halatla balığı sudan çıkardı.

Sakarya Nehri'nin Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarından geçen bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Kuraklık nedeniyle büyük ölçüde çekilen nehir yatağında, balıklar su birikintilerinde mahsur kaldı. Bölgede hayvancılıkla uğraşan Afganistan uyruklu bir çoban, suda büyük bir cismin hareket ettiğini fark ederek çevredekilere "timsah var" diyerek haber verdi.

Bunun üzerine bölgeye giden Tolga Güler isimli vatandaş, su birikintisinde dev bir yayın balığıyla karşılaştı. Güler, yaklaşık iki saat süren uğraş sonucu halat yardımıyla 68 kilogram ağırlığındaki balığı sudan çıkarmayı başardı.

Bölge halkı, son yıllarda nehirde su seviyesinin ciddi oranda düştüğünü ve benzer olayların zaman zaman yaşandığını belirtti. Uzmanlar ise Sakarya Nehri'nde yaşanan kurumanın ekosistem üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekerek, yetkililerin gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade etti. - ANKARA