Ankara Polatlı\'da yılan paniği

ANKARA (İHA) – Ankara'nın Polatlı ilçesinde yerleşim yerinde görülen yılanlar vatandaşların tedirgin etti.

Polatlı ilçesinde dün meydana gelen olayda, yerleşim yerine inerek yiyecek arayan yılanlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Durum vatandaşlarda paniğe ve tedirginliğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri yakaladığı yılanları koruma altına aldı. - ANKARA