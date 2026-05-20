Polatlı'da elektrik direğine düşen yıldırım yangın çıkardı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, tren yolu kenarındaki elektrik direğine yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Belediye Hemzemin Geçidi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir elektrik direğine raylardan yük treni geçerken yıldırım düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını trenin vagonlarına sıçramadan söndürdü. - ANKARA
