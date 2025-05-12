Polis, ellerindeki tabancaları bırakmayan 7 ve 9 yaşındaki iki kardeşe ateş açtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polis, ellerindeki tabancaları bırakmayan 7 ve 9 yaşındaki iki kardeşe ateş açtı

Geniş Video İzle

New Mexico'da 7 ve 9 yaşındaki iki kardeş, ellerindeki gerçek silahı bırakmayı reddederek polis müdahalesiyle karşı karşıya geldi. Minecraft ve Yıldız Savaşları temalı pijamalarıyla görülen çocuklar, polisin sakin bir şekilde yaklaşmasına ve silahı bırakmaları yönündeki uyarılara rağmen silahı bırakmadı.

12.05.2025 15:32  Güncelleme: 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New Mexico'da yaşanan şok edici bir olayda, 7 ve 9 yaşlarındaki iki küçük çocuk, ellerindeki gerçek silahı bırakmayı reddedince polis müdahalesiyle karşılaştı.

Şerif Ofisi'nin paylaştığı görüntülerde, çocuklar bir binanın dışında, klima ünitesinin arkasına saklanırken görülüyor. İki kardeş, Minecraft ve Yıldız Savaşları temalı pijamalarıyla, ellerinde dolu bir tabanca tutuyordu.

Polisler önce sakin bir şekilde çocuklara yaklaşmaya çalıştı. Vücut kamerası kayıtlarında bir polis memurunun, "Bırak onu canım. Başın belada değil, sadece silahı bırak ve bizimle konuş" dediği duyuluyor.

Ancak çocuklar silahı bırakmayı reddettikten sonra, polisler lastik mermi kullanmak zorunda kaldı. Buna rağmen çocuklar silahı ellerinden bırakmadı. Sonunda polisler onları kuşatarak silahı güvenli bir şekilde ele geçirdi.

Bernalillo İlçe Şerif John Allen, olayın 16 Şubat'ta meydana geldiğini ve bu ev hakkında daha önce onlarca şikayet aldıklarını belirtti. Allen, "Bu olay çocuk suçları, ruh sağlığı ve kamu güvenliği arasındaki karmaşık ilişkiyi gösteriyor" dedi.

Şaşırtıcı bir şekilde, iki çocuk tutuklanmadı veya ailelerinden alınmadı. Sadece silaha el konuldu. Şerif Allen, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Bazıları 'onları hapse atın' diyecek ama onlar sadece 7 ve 9 yaşındalar" diyerek bu kararı savundu.

Polis departmanı, drone teknolojisi sayesinde olayı ölümcül bir çatışmaya dönüşmeden çözebildiklerini ve şimdi çocuklara gerekli psikolojik desteği sağladıklarını belirtti.

Çocukların silahı nereden ve nasıl ele geçirdiği ise hala bilinmiyor.

Polis, ellerindeki tabancaları bırakmayan 7 ve 9 yaşındaki iki kardeşe ateş açtı
Polis, ellerindeki tabancaları bırakmayan 7 ve 9 yaşındaki iki kardeşe ateş açtı
Polis, ellerindeki tabancaları bırakmayan 7 ve 9 yaşındaki iki kardeşe ateş açtı

Amerika Birleşik Devletleri, New Mexico, Güvenlik, 3-sayfa, Çocuk, Polis, Polis, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis, ellerindeki tabancaları bırakmayan 7 ve 9 yaşındaki iki kardeşe ateş açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Bizim ülkede polis sesini yükseltse suçlu olur.. Çocuk polise düşman yetiştirilir, polisler halka düşman hükümet yanlısı lans edilir. Çok sevilen batı ülkelerinde polislerin halka muameleleri ortada iken... İşte bunu söyleyen de yobaz koyun ilan edilir :) 19 7 Yanıtla
  • mert çelik:
    gelecegın suc orgutu 13 2 Yanıtla
  • Security Specialist:
    New Mexico Polisleri son dereçe eğitimsiz. Videonun sonunda kendi çanı pasına çaktırmadan diyer çoçugu ön duvar olarak yani siber olarak kullanarak Silahı alıyor. 5 3 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    Bence ilerideki sularına engelli olmuş ders olmuş onlara burda da olması lazım 3 1 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Ülkemizin geldiği nokta onlar çocuk ya 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Netanyahu, 2 yıl içinde 10 binin üzerinde Ultra Ortodoks Yahudi’nin askere alınmasına karar verdi Netanyahu, 2 yıl içinde 10 binin üzerinde Ultra Ortodoks Yahudi'nin askere alınmasına karar verdi
Trump’ın hedefi göçmenler ABD mahkemelerine ateş püskürdü Trump'ın hedefi göçmenler! ABD mahkemelerine ateş püskürdü
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Kayseri’den Şanlıurfa’ya geziye giden 14 lise öğrencisi zehirlendi Kayseri'den Şanlıurfa'ya geziye giden 14 lise öğrencisi zehirlendi
Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı

21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
16:15
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:44
Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
08:34
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
08:33
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın
Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
08:15
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
08:09
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu
O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 21:36:48. #7.12#
SON DAKİKA: Polis, ellerindeki tabancaları bırakmayan 7 ve 9 yaşındaki iki kardeşe ateş açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.