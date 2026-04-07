Polis Haftası\'nda Çocuklara Tanıtım

Erzincan Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla anaokulu öğrencileri polis birimlerini ziyaret etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Özel Gökyüzü Çocukları Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerini gezdi.

Etkinlik kapsamında çocuklara polislik mesleği tanıtılırken, güvenlik bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekildi. Öğrencilerin polislerle yakından tanışma fırsatı bulduğu etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Yetkililer, bu tür faaliyetlerin çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığını belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız sizlere emanet, sizler de bizlere emanetsiniz." mesajını paylaştı - ERZİNCAN