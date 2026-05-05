Polis Memuru Ailesinin İki Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Polis Memuru Ailesinin İki Çocuğu Hayatını Kaybetti

05.05.2026 19:52
Mersin'de eve dönen bir polis memurunun ailesi hastaneye kaldırıldı, iki çocuk hayatını kaybetti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde memleketine gelen polis memuru baba, eşi ve 2 çocuğu mide bulantısı, kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan aileden 2 çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru M.T. (38), eşi E.T. (33), çocukları A.T. (8) ve Ö.S.T. (5) ile hafta sonu memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine geldi. Yakınlarında kalan aile rahatsızlanınca, kusma ve mide bulantısı nedeniyle haber verilen sağlık ekipleri, aileyi hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan aileden önce Ö.S.T., ardından A.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, babanın ilçe devlet hastanesinde müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili savcılık ve jandarma ekipleri tarafından incelemelerin sürdürüldüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

