Polis Memuru Danabaş\'a Veda

Bilecik'te görev yapan Polis Memuru Metin Danabaş için veda programı düzenlendi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yaparken 2026 yılı genel atama dönemi kapsamında Şırnak iline ataması gerçekleştirilen Polis Memuru Metin Danabaş için Bilecik'te veda programı düzenlendi. Programa katılan Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek meslektaşına yeni görev yerinde başarılar diledi.

Programda duygusal anlar yaşanırken, Emniyet teşkilatı mensupları Danabaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK