Bir kişinin ölümüne neden olan polise hapis cezası - Son Dakika
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Bir kişinin ölümüne neden olan polise hapis cezası

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Şişli'de park halindeki resmi ekip aracını geri aldığı sırada kaldırımda bulunan 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan polis memurunun yargılandığı davada karar çıktı. Savunma yapan sanık, "Bu olay nedeniyle üzüntümden sürekli ağlıyorum, kendime gelemiyorum" dedi. Mahkeme, sanığı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

08.05.2025 09:37
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Şişli'de 10 Eylül 2024'de park halindeki resmi ekip aracını geriye doğru aldığı sırada, aracıyla kaldırımda bulunan Ergül Kaya'ya çarparak ölümüne, Ayşegül Tofan'ın ise yaralanmasına neden olan polis memuru G.U.'nun yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık polis memuru G.U. ve avukatı hazır bulundu. Hayatını kaybeden Ergül Kaya'nın eşi Dursun Kaya 'müşteki' sıfatıyla, avukatlarıyla birlikte katıldı. Ayrıca kazada yaralanan Ayşegül Tofan 'mağdur' sıfatıyla mahkemede hazır bulundu.

"BU OLAY YÜZÜNDEN SÜREKLİ AĞLIYORUM"

Duruşmada savunma yapan sanık G.U., olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Herkesin başına gelebilecek bir kaza sonucu bu acı olay gerçekleşti, kimseye zarar verme amacım ve niyetim olmadı. Her zamanki gibi görevimi yaparak vatandaşlara yardım etmek için işimin başındaydım. Görev arkadaşım aracı biraz geriye almamı istedi, aracı V konumuna getirdim, frenden ayağımı çektiğimde araç bir anda hızlandı ve bir şeylere çarptım. Çarptığım kişini elini tutarak yardım etmeye çalıştım, ambulansı aradım. Bilincini kaybetmemesi için elimden geleni yaptım. Bu olay nedeniyle üzüntümden sürekli ağlıyorum, kendime gelemiyorum" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Müşteki Dursun Kaya ise olayları sonradan öğrendiğini, eşinin zaten direkt vefat ettiğini ve şikayetinin devam ettiğini söyledi. Mağdur Tofan ise aracın çarptığını ancak herhangi bir yaralanmasının olmadığını belirterek bir şikayetinin olmadığını ifade etti. Alınan avukat ifadelerinin ardından son sözü sorulan sanık, mahkemeden beraatını talep etti.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILARAK TAHLİYE EDİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık G.U.'yu 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan geçmişini ve yargılama sürecindeki davranışlarını da dikkate alarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre de göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

İDDİANEMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü polis memuru olarak görev yapan şüpheli G.U.'nun, park halinde olan resmi ekip aracını birkaç metre geri almak üzere hamle yaptığı, bu sırada olayın gerçekleştiği anlatıldı. Bilirkişi raporunun da yer aldığı iddianamede, şüpheli polis memuru G.U.'nun 'asli kusurlu' olduğu, ölen Ergül Kaya ile yaralanan Ayşegül Tofan'ın bir kusurunun bulunmadığı belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli polis memuru G.U.'nun 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bir kişinin ölümüne neden olan polise hapis cezası
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bir kişinin ölümüne neden olan polise hapis cezası - Son Dakika

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