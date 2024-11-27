Polis memuruna bıçakla saldıran şüpheliye 21 yıl hapis istemi

3.Sayfa

Beyoğlu'nda polis memurunu ensesinden bıçaklayan şüpheliye 21 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda polis memuruna görevini yaptığı sırada arkasından yaklaşan ve ensesinden bıçaklayarak kaçan şüphelinin 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 12 Ekim 2024'de polis memuru R.Ş.'ye görevini yaptığı sırada arkasından yaklaşan ve 'sustalı' bıçakla ensesinden bıçaklayarak yaralayan şüpheli Oytun Ilgar'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay günü polis memuru R.Ş.'nin İstiklal Caddesi'nin tünel girişinde görevini yaptığı, bu sırada şüpheli Oytun Ilgar'ın arkadan yaklaştığı, elindeki taşıması yasak olan bıçakla üzerinde polis yeleği bulunan müştekinin ense kısmına vurup kaçtığı anlatıldı.

"Erkek erkeğe kavga etmek isterim kendisiyle"

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ilgar'ın sosyal medyadan olaydan önce bir video yayınladığı, videoda kendisini durduran polislere karşı "Düelloya davet ediyorum", "Teke tek, erkek erkeğe kavga etmek isterim kendisiyle", "Çantamı aradılar, Allah'tan bıçağıma ve balime dokunmadılar yoksa boşu boşuna masraf yaptıracaklardı bana" şeklinde paylaşım yaptığının tespit edildiği kaydedildi.

Polislere karşı husumet beslediği için saldırıyı tasarladığı değerlendirildi

İddianamede, şüpheli Oytun Ilgar'ın müşteki polis memuru R.Ş.'yi öldürme kastıyla hareket ettiği, olay öncesi çektiği videodaki sözleriyle ise polislere karşı husumeti bulunduğu, bu nedenle saldırı yapacağını tasarlamış olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

"Olayı kesinlikle hatırlamıyorum"

Şüpheli Ilgar'ın ifadesine yer verilen iddianamede, olayı kesinlikle hatırlamadığını, madde bağımlısı olmadığını ancak ne bulursa içtiğini belirttiği ifade edildi. İddianamede ayrıca, olay sonrası yakalanan şüphelinin üzerinden olayda kullandığı ve 'sustalı' diye tabir edilen bıçak, çantasında bir litrelik tiner ve 'bali' diye tabir edilen maddeler bulunduğu da kaydedildi.

21 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Oytun Ilgar'ın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız bıçak bulundurma' suçlarından toplamda 13 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.