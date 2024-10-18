Polis Memurunu Kaputta Götüren Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Polis Memurunu Kaputta Götüren Sürücü Tutuklandı

Polis Memurunu Kaputta Götüren Sürücü Tutuklandı

Ödemiş'te 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu kaput üzerinde 3 km taşıdı. Tutuklandı.

18.10.2024 11:42
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan, kendisine engel olmak isteyen polisi de otomobilinin kaputunun üzerinde götüren ve gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 16 Ekim akşamı saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Umurbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik uygulaması gerçekleştiren polis ekipleri, 35 AJ 5702 plakalı otomobilin sürücüsü O.A.'ya 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen sürücü kaçmaya çalışırken bu esnada bir polis memuru aracın önüne geçerek otomobili durdurmak istedi. Kaçmak isteyen sürücü O.A., aracını polis memurunun üzerine sürdü ve kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru Recep Ersoy, aracın motor kaputunun üstüne tutundu. Otomobil sürücüsü, tek eliyle motor kaputuna tutunan diğer eliyle cama vurarak aracı durdurmaya çalışan polis memurunu yaklaşık 3 kilometre kaputun üzerinde götürdü.

Film sahnesi gibi

Sokaktaki güvenlik kameralarına da yansıyan film gibi olayda, otomobil, takviye ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. Görüntülerde bir başka polis memurunun da koşarak otomobili durdurmaya çalışması yer aldı. Elinden yaralandığı öğrenilen polis memuru, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, kaçmak isteyen sürücü gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya açıklama yaptı

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda yaralanan polis memuruna geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Yerlikaya, şu sözlere yer verdi: "16 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 22.40 sıralarında İzmir Ödemiş Trafik Denetleme Büro Amirliğimize bağlı ekiplerimizin yaptığı trafik uygulaması esnasında: O.A. adlı sürücü durdurulmuş, şahıs evraklarını vermeye hazırlandığı sırada ani bir manevra yaparak polis memurumuz Recep Ersoy'a çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle görevli personelimiz aracın üzerine düşerek aracın kaput kısmına tutunmuştur. Araç sürücüsü durmayarak gorevli memurumuzla birlikte yaklaşık 3 km kaçmıştır. Takviye ekip sevk edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Polis memurumuz hastanede tedavisi yapılmıştır. Şahıs adli makamlara intikal ettirilmiş olup adli işlemler devam etmektedir. Yaralı polisimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kahraman polisimiz ve jandarmamız zor şartlar altında Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için canla başla çalışmaktadır. Canı pahasına görev yapan bütün kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, ayaklarına taş değdirmesin."

Gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere emniyete götürülen O.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polis Memurunu Kaputta Götüren Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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