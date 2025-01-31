Polis Memurunun Eşini Öldürme İfadesi - Son Dakika
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Polis Memurunun Eşini Öldürme İfadesi

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Kastamonu'da, boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memuru, pişmanlık ve iftiraya uğradığını savundu.

31.01.2025 17:52
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Eşini öldüren polis memuru: "Keşke eşimi daha önce affetmeseydim"

KASTAMONU - Kastamonu'da boşanma aşamasındaki eşini evde beylik tabancasıyla vurarak öldüren polis memuru, duruşmada, eşini daha önce affettiği için pişman olduğunu ifade ederek, "Şu anda kadın katili olarak canavarca gösterilmek isteniyorum" dedi.

Olay, 15 Ekim 2024 tarihinde Kastamonu merkez Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü görevli polis memuru E.T., boşanma aşamasındaki eşi Burçin Sevgi Telli'yi çıkan tartışma sonrasında beylik tabancasıyla öldürdükten sonra teslim oldu. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan polis memuru E.T. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kadına ve üstsoy veya altsoydan eşe karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

"Kadın katili olarak canavarca gösterilmek isteniyorum"

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık polis memuru E.T., "Eşim beni daha öncesinde aldattı. Bunu daha önceki duruşmada mahkemenizde anlattım. Keşke daha önce affetmeseydim, o gün bitirseydim. Olay buraya kadar gelmezdi. Bu adam eşimin evli olduğunu bilmiyordum diyor. Kapının önünde tabela var eşimle benim ismimizin yazılı olduğu. Beni tahrik etmediğini söylüyor. Benim öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Burçin kim bu dedim. Tanımıyorum dedi. Burçin'e 3 kez hat aldık. Benim akrabalarımda bile numarası yoktu. Aramayı görünce Ö.F.T.'yi sesli aradım. Şahıs benim sesimi kadın sesi sandı. Daha sonra görüntülü görüşmeye başladık. Bana yaptığı her şeyi anlattı. Kadın katili olarak canavarca gösterilmek isteniyorum. Ben polis olarak tanımadığım birçok insanı kurtardım. Ben neden bu hale geldim. Bunun da düşünülmesini istiyorum. Üzerime iftira suçlama atılıyor. Bundan sonraki mahkemelere SEGBİS ile katılmak istiyorum. Hep suçlu benmişim gibi beni suçladılar" dedi.

"Burçin'in evli olduğunu bilmiyordum"

Duruşmaya tanık olarak katılan Ö.M.F. ise, "Burçin ile 2 aylık bir ilişkim vardı. Olay günü Ender T. beni aradı. Daha sonra Burçin beni kurtar dedi. Burçin vuruldum dedi. Son arama görüntülüydü. Yanında çocuk vardı. Vurulurken görmedim, silah sesi duydum. Burçin oradan kaçın dedim. Ben, Burçin'in evli olduğunu bilmiyordum, sadece eski eşinin polis olduğunu biliyordum, boşandılar diye biliyordum, hiçbir şekilde evli olduğunu anlamadım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık, tanık, şahit ve avukatları da dinleyerek, yaklaşık 5 saat süren duruşmada birçok tanık dinlendi. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, tutuklu sanık E.T.'nin de tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polis Memurunun Eşini Öldürme İfadesi - Son Dakika

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