Polis merkezine saldıran sanık, annesine 'Şehit olmaya gidiyorum' demiş - Son Dakika
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Polis merkezine saldıran sanık, annesine 'Şehit olmaya gidiyorum' demiş

Polis merkezine saldıran sanık, annesine \'Şehit olmaya gidiyorum\' demiş

Adana'da polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan şahıs ilk duruşmasında saldırıyı planlı yaptığını itiraf etti. Sanık, sadece bana vuran bekçileri korkutmak amacıyla bu işi yaptığını söyledi.

11.07.2024 20:28
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Polis merkezine saldıran sanık, annesine 'Şehit olmaya gidiyorum' demiş

Polis merkezine saldıran şahıs ilk duruşmada saldırıyı planlı yaptığını itiraf etti

ADANA - Adana'da polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan şahıs ilk duruşmasında ifadesini yalanladı. Daha önce saldırıyı planlı yaptığını itiraf eden şahıs, herhangi bir örgütle bağlantısı olmadığını iddia etti. Şahıs mahkemede, "Sadece bana vuran bekçileri korkutmak amacıyla bu işi yaptım. Evden çıkarken de anneme, 'Şehit olmaya gidiyorum' dedim. Kafam iyiydi" dedi.

Olay, geçtiğimiz Şubat ayında Yüreğir ilçesindeki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'nde gerçekleşti. Polis merkezine gece saatlerinde gelen Ramazan Dursun (20), önce havaya ateş etmek istedi, ardından tüfeğini müşteki polis memurları H.G. ve A.B,'ye doğru yöneltti. Silahı tutukluk yapan sanığı fark eden polisler, kaçan Ramazan Dursun'u kovalayıp, omzundan vurarak yakaladı. Sanığın evinde yapılan aramada da 'toplatma kararı' bulunan çeşitli kitaplar ele geçirildi. Dursun'un ayrıca saldırı girişiminden 1 gün önce de haklarında 'DEAŞ üyeliği'nden adli işlem yapılan Ö.T., E.T., R.Y. ve M.C. ile görüştüğü yine DEAŞ'a yönelik soruşturma çerçevesinde tutuklanan Y.T.'yi saldırının meydana geldiği tarihte ve öncesinde cezaevinde ziyaret ettiği tespit edildi.

"Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne silahlı saldırı yapmayı planladım"

Ramazan Dursun hakkında Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından dava açıldı. Dursun hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 26 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Dursun, iddianamede yer alan ifadesinde, "Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne silahlı saldırı yapmayı planladım. İzlemiş olduğum video ve sohbetlerin etkisinde kalarak bu eylemi gerçekleştirdim" dedi.

"Anneme, 'Şehit olmaya gidiyorum' dedim. Kafam iyiydi"

Duruşmaya avukatı ile katılan Ramazan Dursun, polis merkezine tüfekle saldırıyı bekçileri korkutmak amacıyla yaptığını söyledi. Dursun, ifadesinin devamında, "Mahallede gezerken bekçiler durdurup, kimlik sordu. Kimliğimin üzerimde olmadığını söyledim. Bana, 'Nasıl kimliksiz gezersin' diyerek tepki gösterdiler. Aramızda kimlik yüzünden tartışma yaşanırken bekçiler bana vurdu. Bu benim çok zoruma gitti. Sinirlenip gittim, hurdacıdan bir tüfek aldım. İçine fişek yerleştirdim. Evden çıkarken de anneme, 'Şehit olmaya gidiyorum' dedim. Kafam iyiydi. Amacım, polis merkezi önünde tüfekle ateş ederek bekçileri korkutmaktı. Tüfekle önce havaya ateş etmek istedim silah tutukluk yaptı. Sonra polisler beni kovalayıp, yaraladı. Benim herhangi bir örgütle bağım yok. Sadece bana vuran bekçileri korkutmak amacıyla bu işi yaptım" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Dursun'un tutukluluğunun devamına karar verip, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

Adana, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis merkezine saldıran sanık, annesine 'Şehit olmaya gidiyorum' demiş - Son Dakika

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