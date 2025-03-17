Polis merkezine silahla saldırmıştı: O sanık müebbet ve 21 yıl 8 ay hapis cezası aldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polis merkezine silahla saldırmıştı: O sanık müebbet ve 21 yıl 8 ay hapis cezası aldı

Geniş Video İzle

Polis merkezine silahla saldırmıştı: O sanık müebbet ve 21 yıl 8 ay hapis cezası aldı Adana'da geçtiğimiz yıl polis merkezine pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ'la bağlantıları tespit edilen sanık Ramazan Dursun karar duruşmasında 'Bekçiler bana vurunca, zoruma...

17.03.2025 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis merkezine silahla saldırmıştı: O sanık müebbet ve 21 yıl 8 ay hapis cezası aldı

Adana'da geçtiğimiz yıl polis merkezine pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ'la bağlantıları tespit edilen sanık Ramazan Dursun karar duruşmasında 'Bekçiler bana vurunca, zoruma gitti, korkutmak için yaptım" diyerek kendini savundu

Mahkeme heyeti ise sanığa müebbet ve 21 yıl 8 ay hapis cezası verdi

ADANA - Adana'da geçtiğimiz yıl polis merkezine pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ'la bağlantıları tespit edilen sanık Ramazan Dursun karar duruşmasında 'Bekçiler bana vurunca, zoruma gitti, korkutmak için yaptım" diyerek kendini savundu. Mahkeme heyeti ise sanığa müebbet ve 21 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Olay, 23 Şubat 2024 günü Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ramazan Dursun (21), karakolunun araçlar için kullanılan otomatik kapısı kapanırken içeri girerek pompalı tüfekle polis memurları H.G ve A.B'ye doğrultup ateş açmaya başladı. Dursun'un tüfeği tutuklu yapınca polisler ateş açarak şahıs omzundan yaraladı. Yaralı halde kaçan Dursun, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından karakolunun yakınındaki bir evin odunluğunda saklanırken kıskıvrak yakalanarak tedavisi sonrası tutuklandı. Şahsın adresinde yapılan aramada toplatma kararı bulunan yasak kitaplar ve çok sayıda dijital metaryal ele geçirildi.

"Saldırı öncesi cezaevinde DEAŞ üyesini ziyaret etmiş"

TEM polisleri Ramazan Dursun'un tutuklanmasından sonra çalışmayı bırakmayıp, bağlantılarını çözmeye başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde şehirde DEAŞ adına faaliyet gösteren bir derginin temsilciğine yapılan soruşturma neticesinde tutuklanan Yusuf T.'yi, polis merkezine saldırısından saatler önce Ramazan Dursun'un ziyaret ettiği tespit edildi. Dursun, cezaevinde ziyaret ettiği Yusuf T. ile çektirdiği fotoğraf ve DEAŞ propagandası içeren görüntüler de soruşturma sürerken bulunduğu ayrıca örgüt üyeliğinden işlem gören Ö.T, E.T R.Y ve M.C ile görüştüğü de saptandığı öğrenildi.

İlk ifadesinde: "İzlemiş olduğum görüntü ve sohbetlerin etkisinde yaptım"

2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozmak, Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından yargılanan Dursun hakkında karar duruşması yapıldı. Sanık iddianamedeki ilk ifadesinde, " Polis merkezine silahlı saldırı yapmayı planladım. İzlemiş olduğum görüntü ve sohbetlerin etkisinde kalarak bu eylemi gerçekleştirdim" dediği belirtilirken savcı mütalaasında sanık Dursun, hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapsini istedi.

İfadesini değiştirdi: "Bekçiler bana vurunca, korkutmak için yaptım" diye kendini savundu

Mahkeme heyeti karar vermeden önce Dursun'un son savunmasını dinledi. Sanık savunmasında, "Bekçileri korkutmak için yaptım. Mahallede gezerken bekçiler durdurup, kimlik sordu. Üzerimde olduğunu söyleyince çıkan tartışmada bekçiler bana vurdu. Çok zoruma gitti. Hurdacıdan bir tüfek alıp, içine fişek yerleştirdim. Evden çıkarken anneme 'Şehit olmaya gidiyorum' dedim. Kafam iyiydi. Önce havaya ateş ettim. Silah tutukluk yapınca polisler beni yaraladı" diye konuştu.

Duruşmayı tamamlayan mahkeme heyeti sanık Dursun'a, 'Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozmak, Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından müebbet ve 21 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Adana, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis merkezine silahla saldırmıştı: O sanık müebbet ve 21 yıl 8 ay hapis cezası aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızlar hayatının şokunu yaşadı İstanbul’un göbeğinde pes dedirten olay Kızlar hayatının şokunu yaşadı! İstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay
Maçtan sonra ortaya çıktı Bu detay Fenerbahçe’yi şampiyonluktan edebilir Maçtan sonra ortaya çıktı! Bu detay Fenerbahçe'yi şampiyonluktan edebilir
Menopoz süreci yaşam tarzına bağlı: Huzursuz bir hayat erken menopoza yol açıyor Menopoz süreci yaşam tarzına bağlı: Huzursuz bir hayat erken menopoza yol açıyor
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu
Mahsun Kırmızıgül, cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı Mahsun Kırmızıgül, cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı
ATM’lerde yeni dönem hazırlığı Çok yakında başlayabilir ATM'lerde yeni dönem hazırlığı! Çok yakında başlayabilir
Melike Eşiyok Cinayetinde İddianame Hazırlandı Melike Eşiyok Cinayetinde İddianame Hazırlandı
Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu Genç kadını kimse yatıştıramadı Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu! Genç kadını kimse yatıştıramadı
Kırmızı kart doğru mu Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti Kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti
Kansere yakalandığını açıklamıştı Nursel Ergin en zor anlarını paylaştı Kansere yakalandığını açıklamıştı! Nursel Ergin en zor anlarını paylaştı
Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası
Murat Ülker’den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt Murat Ülker'den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt
Bir sigara grubu daha fiyatlara zam yaptı Bir sigara grubu daha fiyatlara zam yaptı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olsun Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olsun
Adana’da Kundaklama Olayı Adana'da Kundaklama Olayı

09:48 Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu Genç kadını kimse yatıştıramadı Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu! Genç kadını kimse yatıştıramadı
08:27 Husiler: ABD’ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı
07:07 ABD’nin vurduğu Yemen’de ölü sayısı 53’e yükseldi ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi
16:45 Yerine yenisi geliyor 80 yıllık Vefa Stadı yıkılacak Yerine yenisi geliyor! 80 yıllık Vefa Stadı yıkılacak
16:28 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur
16:17 Süper Lig’e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu Süper Lig'e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu
16:14 Yaren leyleği yakından görmek için Bursa’ya akın ettiler Yaren leyleği yakından görmek için Bursa'ya akın ettiler
15:58 Morais ile kaybetmiyorlar Bodrum FK, Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti Morais ile kaybetmiyorlar! Bodrum FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti
15:38 Pakistan’a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı
15:34 İspanya bu olayı konuşuyor Arda Güler, Mbappe’yi çıldırttı İspanya bu olayı konuşuyor! Arda Güler, Mbappe'yi çıldırttı
15:06 Başlarına gelmeyen kalmadı Çaykur Rizespor, 45 dakikada kabusu yaşadı Başlarına gelmeyen kalmadı! Çaykur Rizespor, 45 dakikada kabusu yaşadı
14:57 Sivas’ta yabancı uyruklu çoban ahırda ölü bulundu Sivas'ta yabancı uyruklu çoban ahırda ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 10:54:38. #7.13#
SON DAKİKA: Polis merkezine silahla saldırmıştı: O sanık müebbet ve 21 yıl 8 ay hapis cezası aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.