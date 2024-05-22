Polis, tefecilikle 25 milyonluk vurgun yapan 9 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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Polis, tefecilikle 25 milyonluk vurgun yapan 9 kişiyi yakaladı

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Afyonkarahisar ve Muğla'da tefecilik yaparak elde ettikleri yaklaşık 25 milyon TL değerindeki mal varlıklarını aklayan 9 şahıs polis tarafından yapılan başarılı operasyonla yakalandı. Operasyonda 10 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, 9 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların faizle para, çek ve senet verdikleri, verilen tutarların müşteki şahıslardan faizi ile birlikte nakit yada gayrimenkul devri olarak tahsil ettikleri tespit edildi. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çek, senet, tapu, silah, mermi, uyuşturucu ve dokümanlar ele geçirildi. Ayrıca, şüpheli şahısların 6 adet taşınmazına el konuldu ve adli süreç başlatıldı.

22.05.2024 10:44
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Polis, tefecilikle 25 milyonluk vurgun yapan 9 kişiyi yakaladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar ve Muğla'da tefecilik yaparak elde ettikleri yaklaşık 25 milyon TL değerindeki mal varlıklarını aklayan 9 şahıs polis tarafından yapılan başarılı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre operasyon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afyonkarahisar ve Muğla'da yapıldı. Tefecilik yaparak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 10 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların faizle para, çek ve senet verdikleri, verilen tutarların müşteki şahıslardan faizi ile birlikte nakit yada gayrimenkul devri olarak tahsil ettikleri tespit edildi. MASAK ve vergi müfettişlerince tanzim edilen raporlara göre ekipler şahısların 25 milyon 550 bin TL değerlerinde mal varlığı akladıklarını belirledi. Şahısların adreslerine yapılan baskınlarda 1 milyon 745 bin TL değerinde 13 adet çek ve senet, 4 adet tapu, 1 adet tabanca ve 72 adet mermi, 9 gram esrar, 2 adet ajanda ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

6 adet taşınmaza el konuldu

Operasyon sonrası yakalanan 9 kişi sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü. Şüpheli şahısların 6 adet taşınmazına Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden el konulduğu kaydedildi.

Şahısların emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Polis, tefecilikle 25 milyonluk vurgun yapan 9 kişiyi yakaladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polis, tefecilikle 25 milyonluk vurgun yapan 9 kişiyi yakaladı - Son Dakika

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