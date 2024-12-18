Polis, Üst Geçitteki Genç Kızı İkna Etti - Son Dakika
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Polis, Üst Geçitteki Genç Kızı İkna Etti

Antalya'da yaya üst geçidine çıkan genç, polis tarafından ikna edilerek güvenle indirildi.

18.12.2024 20:09
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Yaya üst geçidine çıkan genci polis ikna etti

ANTALYA - Antalya'da yaya üst geçidinde demir bariyerlere çıkan genç, yürekleri ağza getirdi. Polis tarafından ikna edilen genç, güvenli bir şekilde indirildikten sonra kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidinde sabah saatlerinde tehlikeli anlar yaşandı. 18 yaşındaki S.Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü demir bariyerlere çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, genç ile iletişim kurarak kısa süreli uğraşlar sonucunda S.Ö.'yü ikna etmeyi başardı. Bu sırada itfaiye ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hava yastığı açmaya çalıştı.

Polis tarafından güvenli bir şekilde indirilen S.Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla tedbir amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: İHA

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