Uyuşturucu tacirlerini yakalamak için polis kılıktan kılığa girdi - Son Dakika
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Uyuşturucu tacirlerini yakalamak için polis kılıktan kılığa girdi

Bursa'da polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerini yakalamak için çiçekçi ve markette tezgahtar gibi kılıklara büründü. Operasyonda 1 kilo 226 gram uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

03.06.2024 16:06
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Uyuşturucu tacirlerini yakalamak için polis kılıktan kılığa girdi

Polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine daha yakın olmak için kimi zaman çiçekçi, kimi zaman markette tezgahtar oldu

Yapılan operasyonda 1 kilo 226 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

BURSA - Bursa'da polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerini yakalamak için kılıktan kılığa girdi. Fiziki takibin yanı sıra, şüphelilere daha yakın olmak isteyen polis ekipleri kimi zaman çiçekçi, kimi zaman ise markette tezgahtar oldu. 1 kilo 226 gram uyuşturucu ele geçirilen tacirlerden 2'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Uyuşturucu tacirlerine 2 hafta fiziki takip yapan ekipler, yaptıkları operasyon ile 3 şüpheliyi yakaladı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satan şahıslara yönelik operasyon için düğmeye bastı. Şüphelendikleri şahısları 2 hafta takip eden ekipler, onlara daha yakın olmak için kimi zaman çiçekçi kimi zaman markette çalışan tezgahtar olarak görev yaptı.

2 hafta fiziki takip sonrası kurulan özel ekip, şüpheli C.B. ve R.G.'nin merkez Yıldırım ilçesi Setbaşı mevkiindeki adreste ikamet ettiğini tespit etti. İkamete yapılan baskında 1 kilo 226 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet 9mm çapında ruhsatsız tabanca, 15 adet mermi, madde satışından kazanıldığı değerlendirilen bin 450 lira, 1 adet banka kartı ele geçirildi. Ayrıca, O.S.'nin yapılan UYAP sorgusunda 4 ayrı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Şüphelilerden C.B. ve O.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu tacirlerini yakalamak için polis kılıktan kılığa girdi - Son Dakika

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