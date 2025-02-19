Polisi Yaralayıp Kaçan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Polisi Yaralayıp Kaçan Şahıs Yakalandı

Düzce'de dur ihtarına uymayan sürücü, polisi yaralayıp kaçtı. Polis memuru hastaneye kaldırıldı.

19.02.2025 23:53
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Dur ihtarına uymayan şahıs polise çarpıp kaçtı, polis ağır yaralandı

Düzce Valisi Selçuk Aslan: "Tetkikler devam ediyor"

DÜZCE - Düzce'de yol uygulaması esnasında polisin dur ihtarına uymayan sürücü, polis memuruna çarpıp kaçtı. Kazada polis memuru ağır yaralanırken, araç olay yerinden 10 kilometre uzaklıkta yakalandı.

Olay Kaynaşlı Uygulama noktasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kaynaşlı Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan Osman G., Düzce istikametine uygulama yaptığı esnada Bolu'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Y. A. Ç. idaresin deki 41 AGE 107 plakalı Toyota marka araç dur ihtarına uymayarak polis memuruna çarptı. Çarpışmanın etkisi ile polis memuru savrularak refüj üzerine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, kaçan aracın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 10 kilometre kaçan araç Öztürkler kavşağında alınırken, sürücü ve araç içerisinde bulunan Ş.Ç. gözaltına alındı. Araç yediemin parkına çekilirken, ağır yaralanan polis memuru Osman G., Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder hastaneye gelerek polis memurunun durumu ile ilgili yetkililerinden konu ile alakalı bilgi aldı.

"Tetkikler devam etmektedir"

Doktorlardan bilgi almasının ardından açıklamalarda bulunan Vali Selçuk Aslan, "Kaynaşlı uygulama noktamızda Bolu istikametinden Düzce istikametine gitmekte olan bir araç görevlimizin dur ihtarına uymaksızın maalesef görevlimize de çarparak olay yerinden kaçtığı tespit edilmiştir. Takip sonucunda çarpan araç Düzce şehir merkezinde alınmıştır. Görevlimizin vücudunda çeşitli kırıklar var. Şu anda doktorlar tetkiklerine devam etmektedir. Ümidimiz personelimizde kalıcı bir hasarın kalmaması. Süreçleri polisimiz sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polisi Yaralayıp Kaçan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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