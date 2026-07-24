Polisin ehliyet ve kimlik istediği sürücü, "150 TL param var" dedi - Son Dakika
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Polisin ehliyet ve kimlik istediği sürücü, "150 TL param var" dedi

Polisin ehliyet ve kimlik istediği sürücü, "150 TL param var" dedi
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Aksaray’da yoldaki mantar dubalara çarparak kaza yapan ve ardından lastiği patlamasına rağmen olay yerinden kaçan, yasal sınırın 6 katı üzerinde alkollü sürücü, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Aksaray'da yoldaki mantar dubalara çarparak kaza yapan ve ardından lastiği patlamasına rağmen olay yerinden kaçan, yasal sınırın 6 katı üzerinde alkollü sürücü, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Sürücü ile polisin alkolmetreye üfleme polemiği kameraya yansıdı. Polisin ehliyet ve kimlik istediği sürücü, "150 TL param var" diye cevap verdi.

Olay, Minarecik Mahallesi Şehit Teğmen Yalçın Sevindi Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldıktan sonra 34 NH 1058 plakalı aracın direksiyonuna geçen Servan G. (26) isimli sürücü, cadde üzerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek mantar dubalara çarptı. Aracın lastiği patlamasına rağmen durmak yerine gaza basıp kaçan sürücü, vatandaşın ihbarı üzerine şehir merkezinde seyir halinde görülerek 'dur' ihtarında bulunuldu. Bekçilerin yaptığı ihtara da uymayan sürücü kaçmaya devam ederken Dere Mahallesi'nde bir otoparka girerek gizlenmek istedi. Aracın peşinde olan polis ekipleri şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis aracının kafesine bindirilen sürücü polis memurlarının uzattığı alkolmetreye üflemeyi reddetti. Şehir merkezinde Kent Güvenlik Sistemi kameralarına (KGS) yakalanmasına rağmen aracı sürmediğini iddia eden sürücü, kimliğini de polis memurlarına ibraz etmeyi reddetti. Polisin ehliyet, ardından kimlik ve sonrasında TC numarasını istemesi üzerine sürücü cebindeki parayı çıkartarak, "Benim cebimde 150 TL param var. TC'mi söylemem" diye cevap verdi. Gözaltına alınan sürücü asayiş ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, burada yapılan alkol muayenesinde 3.27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmak ve çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı. Araç ise yapılan sorgulamasında hacizli yakalamalı olduğu tespit edilerek çekici ile otoparka çektirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Aksaray, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisin ehliyet ve kimlik istediği sürücü, '150 TL param var' dedi - Son Dakika

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