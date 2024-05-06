Polislik sınavına girebilmek için Elazığ'dan Sivas'a gelen genç kontrolü kaybettiği aracıyla 5 takla attı - Son Dakika
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Polislik sınavına girebilmek için Elazığ'dan Sivas'a gelen genç kontrolü kaybettiği aracıyla 5 takla attı

Polislik sınavına girebilmek için Elazığ\'dan Sivas\'a gelen genç kontrolü kaybettiği aracıyla 5 takla attı

Sivas-Malatya karayolu Sivas girişinde meydana gelen kazada, polislik sınavına girebilmek için Elazığ'dan Sivas'a gelen genç, aracının kontrolünü kaybederek 5 takla attı. Kazada hafif yaralanan genç, tedaviyi kabul etmeyerek hastaneye gitmek istemedi.

06.05.2024 17:28
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Polislik sınavına girebilmek için Elazığ'dan Sivas'a gelen genç kontrolü kaybettiği aracıyla 5 takla attı, hafif yaralanan genç tedaviyi kabul etmedi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas- Malatya karayolu Sivas girişine 10 km mesafedeki Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Sivas'ta Polislik sınavına girebilmek için Elazığ'dan 23 ABC 958 plakalı Opel marka otomobiliyle hareket eden Y.K. (25) Taşlıdere mevkiine geldiğinde, daha öncede birçok kazanın meydana geldiği virajda kontrolü kaybederek yoldan çıktı. Beş takla atan aracın içerisinden hafif sıyrıklarla çıkmayı başaran Y.K. tedaviyi kabul etmeyerek hastaneye gitmek istemedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Elazığ, Sivas, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polislik sınavına girebilmek için Elazığ'dan Sivas'a gelen genç kontrolü kaybettiği aracıyla 5 takla attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polislik sınavına girebilmek için Elazığ'dan Sivas'a gelen genç kontrolü kaybettiği aracıyla 5 takla attı - Son Dakika
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