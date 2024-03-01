Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı: O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı: O anlar kamerada

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen traktör sürücüsünün polis ekiplerinden kaçışı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye 44 bin TL idari para cezası uygulandı.

01.03.2024 14:17  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı: O anlar kamerada

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen traktör sürücüsünün polis ekiplerinden kaçışı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye 44 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede denetim yapan polis ekipleri traktörü ve sürücüsünü kontrol etmek amacıyla dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle traktör sürücüsü arasında yaşanan kovalamaca bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde traktörüyle 2 polis aracının kovaladığı traktör sürücü, bir arsaya girip yaptığı manevralarla ekiplerden kaçmaya çalışıyor.

Polis ekiplerinin yakaladığı sürücü 18 yaşındaki E.Ç'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 44 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı: O anlar kamerada
Kaynak: İHA

Turgutlu, Manisa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı: O anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 15:25:22. #1.13#
SON DAKİKA: Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı: O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement