Polisten Kaçan Şahıstan 30 Ecza Hapı Çıktı

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Polisten kaçtı, aracından 30 adet sentetik ecza hapı çıktı

ÇORUM - Çorum'dan polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şahıs kovalamaca neticesinde yakalandı. Araçtan 30 adet sentetik ecza hapı çıkarken, 55 bin 757 para cezası uygulandı.

Olay, Akkent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PK 1584 plakalı otomobili ile seyir halinde olan F.K., polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan şahıs, kovalamaca neticesinde Karaca köyü yolunda yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramada 30 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın sürücü belgesinin de olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.K'ya 55 bin 757 TL para cezası uygulandı. Araç çekici yardımı ile otoparka kaldırılırken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.