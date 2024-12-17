Polisten Kaçışta Kaza: Kamera Kayıtları Ortada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polisten Kaçışta Kaza: Kamera Kayıtları Ortada

Polisten Kaçışta Kaza: Kamera Kayıtları Ortada

Sakarya'da polisten kaçan motosikletli iki kişi, kaza yaparak yere savruldu. O anlar kaydedildi.

17.12.2024 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde film sahnelerini aratmayacak bir olay yaşandı. Motosikletle polisten kaçan iki şahıs, girdikleri ters şeritte hafif ticari araca çarptı. Yere savrulan şahıslardan birinin ayağa kalkıp kaçmaya devam ettiği hareketli anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Maltepe Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet üzerinde bulunan iki şahıs kaçmaya başladı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca esnasında ters şeride giren motosiklet sürücüsü, Tek yokuşu olarak bilinen mevkide 34 KVA 203 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten yola savrulan şahıslardan biri ayağa kalkıp kaçmaya devam etti. Diğer şahıs ise polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından polis ekiplerine teslim edildi.

Polisten kaçarken yaptıkları kaza kamerada

Öte yandan, şahısların motosiklet ile kaçtıkları esnada yaptıkları kaza cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün polisten kaçtığı esnada hafif ticari araca çarptığı ve üzerindekilerin yere savrulduğu anlar yer aldı. Devamında ise şahıslardan birinin ayağa kalkarak kaçmaya devam etmesi, diğerinin de polis ekiplerince yakalandığı anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Motosiklet, Adapazarı, Güvenlik, sakarya, 3-sayfa, trafik, Güncel, Polis, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polisten Kaçışta Kaza: Kamera Kayıtları Ortada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:03:46. #1.11#
SON DAKİKA: Polisten Kaçışta Kaza: Kamera Kayıtları Ortada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.