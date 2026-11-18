İstanbul Küçükçekmece'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yöne giren ve o anları kask kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücüsü yakalandı. Sürücüye 557 bin 662 TL idari para cezası kesilirken, motosikleti 180 gün süreyle trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 23 Ekim'de Küçükçekmece Atakent Mahallesi 4. Cadde üzerinde meydana geldi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, rutin devriye görevi esnasında plakasız, siyah kıyafetli ve siyah kasklı bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, yolun ters istikametine girerek trafik güvenliğini tehlikeye attı. Sürücü, trafik yoğunluğundan da faydalanarak izini kaybettirdi.

Sanal devriye yakalattı

Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında izine ulaşırken şahsın E.Ç. olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde sürücünün, polisten kaçtığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anları kask kamerasıyla kayda aldığı, ardından bu görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı tespit edildi.

Yakalanan şüpheliye 557 bin 662 TL ceza kesildi

E.Ç. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Halkalı Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen sürücü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı. Şahsa ayrıca ilgili trafik maddelerince toplam 557 bin 662 Türk lirası idari para cezası uygulanırken, olayda kullanılan plakasız motosiklet 180 gün süreyle trafikten men edildi.