Polisten terör örgütü propagandasına operasyon
ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.
Konu ile ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında; sosyal paylaşım platformları üzerinden Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçunu işledikleri tespit edilen şahıs adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda yakalanarak gerekli işlemler yapılmıştır." denildi.
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