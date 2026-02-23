Polonya'da Casusluk Şüphesi: Belarus Vatandaşı Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonya'da Casusluk Şüphesi: Belarus Vatandaşı Gözaltında

23.02.2026 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya, Belarus askeri istihbaratı için casusluk yapan bir Belarus vatandaşını tutukladı.

Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW), Belarus askeri istihbaratı için casusluk yaptığı öne sürülen 1 Belarus vatandaşını gözaltına aldı. Polonya ve NATO savunması için kilit önemdeki yerler ile kritik altyapıya ilişkin bilgi topladığı belirtilen şahıs, 3 ay süreliğine tutuklandı.

Polonya Ulusal Savcılığı Sözcüsü Przemyslaw Nowak, Belarus vatandaşı bir kişinin kendi ülke askeri istihbaratına casusluk yaptığı gerekçesiyle ABW görevlileri tarafından şubat ayı başında gözaltına alındığını açıkladı. Nowak, Pavel T. isimli şahsın Haziran 2024-Şubat 2026 tarihleri arasında Belarus askeri servislerinin operasyonlarında aktif görev aldığını belirtti. Söz konusu kişinin NATO ve Polonya savunması için kilit önemdeki yerler ile kritik altyapı tesislerinin keşif ve gözetiminden sorumlu olduğunu bildiren Nowak, bu kişinin Almanya ve Litvanya'da da faaliyet gösterdiğinin belirlendiğini ifade etti. Soruşturmanın güvenliği açısından daha fazla bilgi paylaşamayacağını aktaran Nowak, Pavel T.'nin savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 3 aylığına tutuklandığını bildirdi.

Polonya yasalarına göre yabancı devlet adına casusluk yapmak 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Belarus, Polonya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polonya'da Casusluk Şüphesi: Belarus Vatandaşı Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti

19:54
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
19:31
İşte Türkiye’nin en zengin insanları Listeye bir isim ilk kez girdi
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi
19:01
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:55
44 yıllık gizemli cinayet, sigara izmariti ve DNA teknolojisiyle çözüldü
44 yıllık gizemli cinayet, sigara izmariti ve DNA teknolojisiyle çözüldü
18:30
Meksika’da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı
Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı
18:11
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 20:34:17. #.0.5#
SON DAKİKA: Polonya'da Casusluk Şüphesi: Belarus Vatandaşı Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.