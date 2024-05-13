Polonya'da çıkan yangınlar sabotaj şüphesiyle değerlendiriliyor - Son Dakika
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Polonya'da çıkan yangınlar sabotaj şüphesiyle değerlendiriliyor

Polonya'da çıkan yangınlar sabotaj şüphesiyle değerlendirilmek üzere tüm itfaiye ve emniyet müdürleriyle toplantı düzenlenecek.

13.05.2024 17:34
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Polonya İçişleri ve İdari İşler Bakanı Tomasz Siemioniak, ülkedeki çeşitli noktalarda dünden bu yana çıkan yangınlardaki sabotaj şüphesini değerlendirmek üzere tüm itfaiye ve emniyet müdürleriyle toplantı düzenleme kararı aldı.

Polonya'da dünden bu yana birçok noktada çıkan yangınlar sabotaj şüphesine neden oldu. Ülkede 2 kişinin öldüğü, 10 itfaiyecinin ise yaralandığı yangınlarda milyonlarca dolar zarar meydana gelirken, bugün İçişleri ve İdari İşler Bakanlığı görevini devralan Tomasz Siemioniak konuyu değerlendirmek üzere tüm itfaiye ve emniyet müdürleriyle toplantı yapma kararı aldı. Söz konusu yetkililerin İçişleri Bakanı Tomasz Siemioniak'a yarın yapılacak toplantıda hazırladıkları raporları sunacağı öğrenildi.

Gazetecilerin "Yangınlar Polonya'da bulunan Rus ya da Belaruslu ajanlar tarafından mı çıkarıldı, sabotaj olabilir mi?" şeklindeki sorularını cevaplayan Tomasz Siemioniak, İç Güvenlik Ajansı ABW ile temas halinde olduklarını ve konuya ilişkin olarak şimdilik bir şey söyleyemeyeceğini belirtti.

Başkentte birçok noktada yangın

Dün öğle saatlerinde Varşova'da bir çöp toplama tesisi ile Kampinoska ormanında çıkan yangın itfaiyeciler tarafından söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı. Bu sabaha karşı ise bir binanın 15'inci katındaki daire alevlere teslim oldu. Camdan atlayan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, görevliler evinde dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden 1 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. Olay yerinde incelemelerde bulunan savcı, hayatını kaybeden 2 kişiye de otopsi yapılmasını istedi.

Okulda sınav esnasında yangın çıktı

Ülkenin güneyindeki Bytom şehrinde sabah saatlerinde bir belediye otobüs garajında çıkan yangında 9 otobüs tamamen yanarken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ülkede yükseköğrenim kurumlarına girebilmek için gerekli matura sınavı sırasında bir okulun çatısında da yangın çıktı. Okuldaki 60 öğrenci tahliye edilirken, sınava ara verildi. Son olarak bugün öğle saatlerinde Poznan'da bir itfaiye okulunda derste deney esnasında patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamada çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 10 itfaiyeci ise hastanede tedavi altına alındı.

Alışveriş merkezindeki yangında bin 348 işyeri yanmıştı

Dün başkent Varşova'daki "Marywilska 44" isimli bir alışveriş merkezinde sabaha karşı çıkan yangın kısa sürede yayılmış, 65 bin metrekarelik alışveriş merkezindeki bin 348 dükkan kül olmuştu. 2 bine yakın çalışan işsiz kalırken, alışveriş merkezindeki zararın milyonlarca dolar olduğu belirtilmişti. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polonya'da çıkan yangınlar sabotaj şüphesiyle değerlendiriliyor - Son Dakika

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