Polonya'da Maden Göçüğü: 1 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika
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Polonya'da Maden Göçüğü: 1 Ölü, 11 Yaralı

Polonya\'da Maden Göçüğü: 1 Ölü, 11 Yaralı

Polonya'nın Radlin kasabasındaki maden göçüğünde 1 madenci öldü, 11 yaralı var. Kurtarma sürüyor.

27.01.2025 14:01
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Polonya'nın güneyindeki bir madende meydana gelen göçükte 1 madenci öldü, 4'ü ağır olmak üzere 11 madenci yaralandı. Yeraltında mahsur kalan 17 madenciyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Polonya'nın güneyinde yer alan Radlin kasabasındaki Marcel isimli taşkömürü madeninde göçük meydana geldi. Polonya Maden Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bartosz Kepa olay yerinde yaptığı açıklamada, göçük nedeniyle 1 madencinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise madenden yaralı olarak çıkarıldığını söyledi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu ifade eden Bartosz Kepa, halen yeraltında bulunan 17 madenciyi kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

Yerin 800 metre altında meydana gelen göçüğün nedeni henüz bilinmezken, metan gazı yoğunluğu nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarının ağır ilerlediği kaydedildi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polonya'da Maden Göçüğü: 1 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika

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