Polonya'da bir askeri poligonda yaşanan TNT patlaması sonucu 2 asker hayatını kaybetti. Krakow Jandarma Komutanlığı nedeni henüz bilinmeyen patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.
Polonya Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı, ülkenin güneyindeki Lubliniec kasabasına bağlı Solarnia köyünde yer alan askeri poligonda bugün öğlen saatlerinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlama sonucu 2 askerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı, söz konusu patlamanın TNT patlatma tatbikatı sırasında gerçekleştiğini açıkladı. Polonya Milli Savunma Bakanlığı hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziyelerini iletirken, ailelere gerekli her türlü sağlık ve psikolojik desteğin Polonya ordusu tarafından sağlanacağı aktarıldı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken konuya ilişkin olarak Krakow Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - VARŞOVA
Son Dakika › 3.Sayfa › Polonya'da TNT Patlaması: 2 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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